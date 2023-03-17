Подмосковье 17 марта 2023, 15:54 Финал конкурса «Женщина — Герой» пройдет в Красногорске 23 марта

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В красногорском ДК «Подмосковье» 23 марта проведут финал областного конкурса «Женщина — Герой». В нем примут участие жены, сестры и матери участников СВО из разных округов Подмосковья.

Участницы конкурса выступят с творческими номерами, поучаствуют в дефиле в образах, представят оригинальные видеопрезентации. В номерах и роликах женщины продемонстрируют силу своего духа и богатый внутренний мир.

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«Любой желающий сможет внести свой вклад в поддержку наших Героев, приняв участие в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей. Они будут организованы в фойе дворца культуры. Все изделия будут переданы бойцам в зону проведения СВО», — рассказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

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Победительница конкурса получит почетный титул «Женщина — Герой –2023». Остальным участницам вручат памятные подарки.

Мероприятие начнется в ДК «Подмосковье» в 17:00, вход — свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о поддержке семей военнослужащих из зоны СВО.

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