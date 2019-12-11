Беспилотники на дорогах. Финал конкурса Up Great прошел под Дмитровом

Под Дмитровом прошли соревнования. На трассу вышли не обычные автомобили, а беспилотники. Призовой фонд турнира составил 175 миллионов рублей.

Для этих гонок не нужны водители, за все движения отвечают датчики и автоматика. В финале технологического конкурса Up Great соревнуются беспилотники.

В финальном этапе гонки беспилотников сошлись пять команд: из Петербурга, Таганрога, Нижнего Новгорода и две из Москвы. Задача — проехать 50 километров по специальному полигону. При этом главное здесь не скорость, а безопасность.

Источник фото: телеканал «360»

«50 километров пройти нужно за три часа, при этом соблюдая правила движения и особенности передвижения в условиях зимнего города. Зима в этом году теплая, но, тем не менее, используются технические средства, чтобы имитировать состояние дороги и видимость», — отметил Александр Повалко, генеральный директор АО «РВК».

Но даже искусственная зима — уже реальное препятствие для беспилотников. Преграды и знаки на их борту считывают специальные камеры. Снег для них — тоже препятствие. Технике приходится учитывать не только сугробы, но и, к примеру, заснеженные знаки. Для этого их специально красили белой краской.

Источник фото: телеканал «360»

Но самое сложное в этих аппаратах — программное обеспечение. И вот тут все делают люди. «Всегда сложнее программа, потому что это живая работа, это поиски более оптимальных алгоритмов. Поэтому то, что делается здесь и сейчас руками программистов, это самая сложная задача», — сказал капитан команды из Таганрога «Авто-РТК» Антон Фомин.

Источник фото: телеканал «360»

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Призовой фонд финального этапа составил 175 миллионов рублей. И для этого командам нужно было всего лишь проехать по всем этапам. Но на деле все оказалось гораздо сложнее — сотни правил и десятки препятствий. Но деньги здесь не главное.

«Сейчас многие уже нашли крупных промышленных партнеров, с которыми вместе эти решения интегрируют, вместе их внедряют», — заявил старший вице-президент «Сколково» Кирилл Каем.

Источник фото: телеканал «360»

Беспилотные автомобили, безусловно, станут элементом обычной жизни, и когда-нибудь вид машины без водителя перестанет казаться чем-то необычным. Но чтобы отечественные разработки выстрелили в будущем, прорабатывать их нужно уже сегодня.