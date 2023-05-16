Подмосковье 16 мая 2023, 14:56 Финал конкурса «Мой музей» прошел в Истре

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Финальный тур областного конкурса «Мой музей» прошел в Истре. Участие в нем приняли более 50 активистов школьных музеев.

Конкурс проводится более 10 лет, в этот раз он собрал рекордное количество участников.

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«В этом году у нас <…> 52 городских округа: <…> 382 участника областного конкурса, и около 1800 детей приняли участие в школьном этапе», — рассказала представитель организатора Елена Макушева.

На очном этапе финала в музее «Новый Иерусалим» участникам номинации «Экскурсовод» пришлось готовиться к конкурсу прямо на месте. За 40 минут они должны были изучить одну из экспозиций музея и провести по ней мини-экскурсию.

Конкурсанты номинации «Музеи» рассказывали о деятельности своих школьных музеев, а номинанты секции «История одного экспоната» защищали свои исследовательские работы.

«Конечно, мы с трепетом относимся к этому мероприятию. Оно очень важное и для нас, и для наших детей, которые принимают участие. На сегодняшний день наш округ представляют две команды от Рождественской и Дедовской [школ]. Дети долго готовились, в течение нескольких лет проводили исследования. Я очень надеюсь, что они станут победителями», — сказала начальник управления образования администрации городского округа Истра Екатерина Шершавина.

Испытания для юных музейщиков на этом не закончились. Впереди их ждет вторая часть финала: онлайн-тест по музееведению.

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