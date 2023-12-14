Подмосковье 14 декабря 2023, 09:00 Финал конкурса «Лидеры Подмосковья» состоялся в МГИМО Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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В Одинцовском кампусе МГИМО прошел финал конкурса «Лидеры Подмосковья». Мероприятие организовали Общественная палата Московской области и организация «Движение первых». Об этом сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

«Ознакомившись с проектами, представленными в ходе конкурса и взятыми в реализацию „Движением первых“, с уверенностью могу сказать, что именно эти идеи смогут улучшить жизнь жителей Московской области», — заявил председатель комиссии по делам молодежи, спорта, патриотического воспитания и добровольчества палаты Дмитрий Шалыгин.

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Участниками финала стали 150 школьников. Все они активисты «Движения первых».

«Проект позволит ребятам реализоваться в конкретном деле и, возможно, найти свой путь в профессию», — подчеркнул председатель «Движения первых» в Подмосковье Юрий Макеев.

Участники прошли обучения по блокам «Спорт», «Образование», «Культура», «Предпринимательство» и «Добровольчество». Позднее в каждой категории выбрали победителя. На церемонии закрытия мероприятия от имени ректора МГИМО Анатолия Торкунова выступил проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев.

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