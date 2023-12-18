Подмосковье 18 декабря 2023, 15:34 Финал конкурса красоты прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Конкурс «Мисс и Миссис Химки» прошел в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Победительницу выбрали среди 13 претенденток в возрасте от 15 до 45 лет.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Участницы прошли несколько этапов: визитка, дефиле, интеллектуальный конкурс, творческий номер, а также выходы в народном костюме и вечернем платье.

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Конкурс организовала обладательница титула «Миссис Россия International» Елена Тараненко и генеральный партнер конкурса Ольга Бахмутова. Спонсором проекта стал муниципальный депутат из Химок Артур Каримов.

«Здорово, что в нашем городском округе представлена такая замечательная возможность для девушек показать себя и свои таланты. Я знаю, какой это сложный труд — готовиться к таким конкурсам. Каждая из участниц достойна победы и высоких оценок», — отметил Артур Каримов.

Первой в категории «Юная мисс Химки» стала ученица школы «Триумф» Анна-Мария Ковалева. Среди претенденток на звание «Мисс Химки» лучшей признали студентку Московского государственного института культуры Анастасию Рожнову, а титул «Миссис Химки» получила руководитель центра творческого развития «Росток» Юлия Маковецкая. «Миссис классик Химки» стала мама троих детей, учитель-логопед Екатерина Зайцева.

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