Финал конкурса «Город А» пройдет в Красногорске. За победу поборются 7 городских округов Подмосковья

Финалистами подмосковного конкурса-шоу «Город А» стали семь команд. Он встретятся в Красногорском городском округе, чтобы показать подготовленные представления и побороться за звание лучшего муниципального образования. Об этом рассказал автор и режиссер конкурса Михаил Иванов.

Он отметил, что в этом году на конкурс приехали представители из 33 муниципальных образований Московской области.

«За звание лучших будут бороться семь команд», — уточнил он. По словам режиссера, в этом году пандемия серьезно сказалась на количестве участников. Но все, кто приехал, очень яркие. За время самоизоляции все они соскучились по сцене и сейчас намерены показать себя.

В этом году конкурс посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главными темами стали «Про героя» и «ГородА побед».

«Из-за пандемии мы расширили тему, и сегодня все участники будут говорить о героях войны, но и современных людях, пошедших на подвиги: волонтерах, медиках. Я смотрел репетиции — каждый номер трогает за сердце», — поделился режиссер.

Конкурс «Город А» — это масштабная презентация муниципалитетов Московской области, где соревнуются за звание лучшего. Каждая команда использует таланты своих участников: танцы, музыка, живопись, инсталляции, театр, скульптура — приветствуются все направления искусства.

Жители в своих проектах постараются донести до зрителя главную мысль: почему именно их городской округ можно назвать лучшим.