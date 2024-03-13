Подмосковье 13 марта 2024, 18:06 Финал конкурса «Богородская леди» состоялся в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске Телеканал «360»

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Итоги социального проекта «Богородская леди» подвели в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске. В финал вышли 12 участниц конкурса.

За два месяца все девушки прошли серию лекций и мастер-классов по дефиле, фотопозированию, макияжу и этикету. В финале участницы продемонстрировали свои творческие номера, включая приемы самообороны и приготовление авторских десертов.

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Конкурсанток оценивали представители администрации, индустрии красоты, бизнеса, общественных организаций и депутаты. По итогам финала приз в номинации «Леди популярность» получила Елизавета Бусова. Второй вице-леди стала Злата Харлашкина, первой Полина Егорова.

Победительницей проекта «Богородская леди» стала Валерия Нарожная. Именно она представит Богородский округ на благотворительных мероприятиях и вести активную социальную работу вместе в общественной палатой и депутатами.

«Я пришла на этот проект, я думала, что подружусь с новыми людьми и на этом все. Но в итоге я подружилась с непростыми людьми, а которые настолько добрые и умные. Даже они меня настолько взбодрили, что я стала победителем данного проекта. Я стала намного элегантнее, я была, как пацанка, честно, а сейчас я чувствую себя леди, и я чувствую себя изнутри леди», — победительница проекта «Богородская леди» Валерия Нарожная

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