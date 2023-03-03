Подмосковье 03 марта 2023, 13:49 Финал командного турнира по конкуру пройдет в Дмитрове с 8 по 11 марта

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В конноспортивном комплексе Maxima Park в Дмитрове с 8 по 11 марта пройдет финал командного турнира по конкуру. За главный приз поборются спортсмены со всей страны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ведущие спортсмены из Подмосковья, Москвы, Ленинградской, Челябинской, Ростовской, Нижегородской областей и Краснодарского края пройдут несколько этапов соревнований, чтобы выяснить, кто из них лучший.

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Зачет турнира Maxima Masterstream складывается из результатов каждого участника.

В первый день, 8 марта, будет торжественное открытие и первые отборочные этапы. 9 марта команды сразятся в полуфинале. На маршрутах они будут набирать баллы для составления рейтинга. В результате полуфинала выберут шесть сильнейших спортсменов. 11 марта первая шестерка начнет соревнования с нуля.

Каждая команда состоит из пяти человек: спортсмены категорий «дети» и «юноши» и два взрослых профессиональных всадника. На маршрутах спортсменов ждут препятствия высотой от 115 до 150 сантиметров.

Для зрителей вход свободный. Всю информацию можно найти на официальном сайте мероприятия.

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