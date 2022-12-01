Подмосковье 01 декабря 2022, 16:33 Финал игры «Что? Где? Когда?» прошел в Ногинске

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Финальная игра «Что? Где? Когда?» прошла в досуговом центре «Про молодежь» в Ногинске. За Кубок главы городского округа Богородский боролись девять команд из разных населенных пунктов.

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Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» проходит в Богородском округе уже более 10 лет. С 2020 года ею охвачены все территориальные управления округа.

«Очень рад, что организаторы не останавливаются на достигнутом. Игры развиваются, становятся интереснее, развивают знания во всех областях: не только история, литература, география, [но и] культура, киноиндустрия и множество других сфер. Поэтому ребята, участвующие в играх, абсолютно точно получают от них пользу», — отметил глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

Третье место в финале заняла команда «Веселые и находчивые» из центра образования № 17, второе — команда Мамонтовского сельского дома культуры. Победителем игры стала команда «Премудрые» из поселка Обухово.

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