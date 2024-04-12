Подмосковье 12 апреля 2024, 10:25 Финал «Гагаринских чтений» прошел в Люберцах Министерство образования МО

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Финал творческого конкурса среди молодежи «Гагаринские чтения» прошел в Люберецком колледже. В этом году участники представили 97 работ в трех номинациях: «Литературная», «Художественная» и «День музейного селфи».

Конкурс направлен на формирование национального самосознания студентов, чувства патриотизма и гордости за свою страну. Члены жюри оценили все представленные работы, пропустив во второй этап 43 из них.

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По итогам конкурса 12 участников получили дипломы первой степени, пять участников — дипломы второй степени и три участника — третьей степени.

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