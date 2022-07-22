Финал Евразийских игр по конному спорту пройдет в Дмитрове 24 июля

Масштабный двухнедельный турнир по конному спорту проходит в деревне Горки Сухаревские в Дмитровском округе. Финальные маршруты для всадников, выступающих в категориях «Дети», «Юноши» и «Юниоры», откроются 24 июля.

Евразийские игры по конному спорту проходят на территории конноспортивного комплекса Maxima Park. В программе турнира — личные и командные соревнования по выездке, троеборью и конкуру.

В первые дни турнира — с 14 по 17 июля — на полях Maxima Park состязались всадники из шести стран в дисциплинах «Выездка» и «Троеборье». Лидеры в этих дисциплинах уже определены, осталось выбрать лучших конкуристов.

За Гран-при будут бороться спортсмены группы А, высота препятствий составит 145 сантиметров. Участники будут проходить классический маршрут с перепрыжкой.

Поскольку финальный день конкурного турнира объявлен «Днем культуры Киргизии», для гостей Maxima Park пройдут тематические мероприятия, на которых они смогут познакомиться с культурой и искусством этой страны.

Ранее олимпийские чемпионы по лыжам провели мастер-класс для юных спортсменов из Подмосковья.