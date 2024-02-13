Подмосковье 13 февраля 2024, 14:10 Финал чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет в Красногорске фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

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Заключительный этап чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет в Красногорске 17 и 18 февраля. ​За победу и титул лучшего гонщика личного чемпионата страны сразятся Никита Богданов, Динар Валеев и Дмитрий Солянников.

Соревнования состоятся на стадионе «Зоркий». Площадку тщательно готовят к соревнованиям. Главное — подготовить трек для гонщиков, который будет соответствовать стандартам и требованиям. Например, по периметру трека сформировали снежный вал, который закроют сеном, чтобы избежать серьезных повреждений при падении. Напомним, гонщик на прямой дистанции достигает скорость до 140 км/ч.

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Приобрести билеты на турнир можно в кассах стадиона «Зоркий» в день соревнований или на сайте. Дети до семи лет и пенсионеры смогут посетить спортивное мероприятие бесплатно.

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