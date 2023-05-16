Подмосковье 16 мая 2023, 12:38 Финал чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров пройдет в Серпухове Министерство социального развития Московской области

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В Подмосковье продолжается чемпионат по компьютерному многоборью среди участников «Активного долголетия». В министерстве социального развития региона сообщили, что в финал прошли 20 участников: восемь мужчин и 12 женщин.

В Московской области завершился третий этап чемпионата. В нем приняли участие около 40 пенсионеров, которые продемонстрировали компьютерную грамотность. Тестирование проходило дистанционно, с помощью мессенджера Telegram.

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Конкурсанты отвечали на вопросы по темам: «Программное обеспечение», «Службы и сервисы Интернета», «Финансовая грамотность в цифровой среде» и «Работа на смартфоне».

Финал чемпионата состоится в Серпухове 18 мая. С подробной информацией и результатами можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

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