Финал чемпионата мира по айс кроссу состоялся в Одинцове

Россия во второй раз подряд приняла финальный этап чемпионата мира по айс кроссу — скоростному спуску на коньках. Соревнования прошли в парке «Патриот» в Одинцовском округе.

За звание лучшего соревновались спортсмены из десяти стран. Трассу для соревнований построили уникальную. У каждого участка свои названия — «Вулкан», «Улитка», «Волны». Чем сложнее трасса, тем зрелищнее спуск. На них спортсмены могут развивать скорость до 80 километров в час.

Источник фото: телеканал «360»

Айс кросс — молодой спорт, поэтому единой формы для него пока нет. Кто-то катается в мотокроссной, кто-то в хоккейной, главное — прочность. Ведь любое падение может обернуться травмой.

Источник фото: телеканал «360»

Чемпионом мира среди мужчин второй раз подряд стал россиянин Дмитрий Мурлычкин.

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