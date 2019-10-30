Фильтрат не попадет в почву и водоемы. Как очищают воду на полигоне «Кучино»

В Балашихе завершают рекультивацию полигона «Кучино». Два года одну из самых масштабных в стране свалок превращают в экологически чистое пространство — утилизируют фильтрат, используют три системы очистки методом обратного осмоса. Корреспондент телеканала «360» отправился на полигон, чтобы инженеры, строители и чиновники простым и доступным языком рассказали, как ведутся работы.

Чтобы понять, как происходит процесс рекультивации, а именно, как мусорный полигон превращается в экологически чистую зону — следует отправиться в «Кучино». Сейчас практически 60 процентов полигона уже закрыто пленкой. А для чего она нужна?

Рекультивацию полигонов «Кучино» и «Дубна Левобережная» завершат в этом году Подробнее

«Эта пленка изолирует отходы от окружающей среды и препятствует попаданию дождя и осадков в тело полигона. Чтобы не образовывался фильтрат — грязная вода, которая вытекает из отходов», — сказал Алексей Филатов, начальник управления охраны окружающей среды Минэкологии Московской области.

Чтобы объяснить, в чем заключается процесс рекультивации, следует рассказать, что такое осмос. Осмос — это технология, с помощью которой грязная вода с полигона превращается в чистую.

На полигоне есть подземный резервуар-накопитель, в котором скапливается вода, прошедшая сквозь толщу отходов, в дальнейшем она отсюда попадает на очистные сооружения. А трубы на полигоне предназначены для сбора дождевых и снеговых вод. Это делается, чтобы вода дальше пределов полигона не уходила. Уже очищенная вода хранится в специальном резервуаре. Изначально вода была коричневая и ядовитая, а теперь чистая.

Источник фото: телеканал «360»

Для того, чтобы закончить рекультивацию в срок, работы здесь ведутся в три смены. Сейчас отсыпаются те, кто работал ночью, но телеканал «360» решил узнать, как они тут живут. Водитель рассказал о специфике своей работы на полигоне.

«Тут много зависит от погоды, бывает — не проедешь. А вот после дождей — машины тонут, техника стоит!» — сказал водитель Александр Лысенков.

Алексей Филатов рассказал, что в результате всевозможных химических реакций и биологических процессов, отходы стали вырабатывать газ. Этот газ при помощи оборудования может превращаться, например, в электроэнергию. Также этот газ может просто подаваться на факельное устройство, и на выходе он избавляется от всяких вредных примесей.

Источник фото: телеканал «360»

До конца года основные работы по рекультивации «Кучино» будут завершены. И бывший полигон начнет превращаться в парковое рекреационное пространство.