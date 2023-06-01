Подмосковье 01 июня 2023, 04:26 Фильмы «Берегись автомобиля» и «Белорусский вокзал» покажут жителям Подмосковья в рамках проекта «Кинопарк» в июне ГАУК МО «Креативное бюро „Регион“

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Министерство культуры и туризма Московской области презентовало афишу проекта «Кинопарк». В июне местным жителям покажут такие фильмы, как «Непослушник 2», «У самого Белого моря», «Коты Эрмитажа», «Берегись автомобиля», «Белорусский вокзал» и «Зимний вечер в Гаграх».

Также в первый летний месяц посетители летних кинотеатров смогут снова увидеть фильмы с участием Александра Абдулова, которому в этом году исполнилось бы 70 лет. Это «Карнавал», «Гений», «Формула любви», «Ищите женщину» и «Самая обаятельная и привлекательная».

В День скорби и памяти, 22 июня, покажут картины «1941. Крылья над Берлином» и «Лето 1941 года».

В июне показы организуют на 41 площадке в 25 городских округах. Вход на все мероприятия свободный.

В мае в рамках проекта состоялось почти 50 сеансов. Кино посмотрели более трех тысяч человек. Помимо министерства в организации проекта участвовало креативное бюро «Регион».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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