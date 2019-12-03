Первый научно-фантастический и первый в формате 96 кадров в секунду. Фильмы 1902 и 2018 гг. покажут в Черноголовке

В Черноголовке открывается кинотеатр «Два луча». Первые кинопоказы на новом цифровом кинооборудовании, закупленном в рамках программы Фонда кино, состоятся 12 декабря. Их организует Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Дом ученых Научного центра Российской академии наук в Черноголовке.

Дом ученых НЦЧ РАН вошел в число 204 российских площадок, получивших финансирование в рамках программы поддержки кинотеатров в городах с населением до 500 тысяч человек, в июне текущего года.

На средства Фонда кино закупили новый серебряный киноэкран Spectral 240 3D, цифровой кинопроектор с лазерным световым источником, сервер воспроизведения, систему для 3D показа, оборудование для тифлокомментирования и субтитрирования, программно-аппаратные средства (включая систему автоматизированной продажи билетов) и так далее.

Передовой проектор NC 1700L японской фирмы NEC установленный в кинозале, разработан специально для театров со средними экранами шириной до 17 метров. Он создает великолепное изображение благодаря инновационной лазерной технологии RB (геd — blue), за счет которой обеспечиваются более живые, интенсивные цвета и невероятно высокая яркость.

Кинотеатр в Черноголовке — лишь третий в России и первый в Подмосковье, где установлен проектор с подобной технологией в рамках программы «Фонда кино».

Кинотеатр «Два луча» будет демонстрировать фильмы отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов и ориентирован на показ качественного, содержательного, авторского кино. Также он станет местом проведения творческих встреч, кинофестивалей и форумов, премьер и ретроспектив.

Торжественная церемония открытия модернизированного кинотеатра на 380 мест «Два луча» состоится 14 декабря 2019 года в киноконцертном зале Дома ученых НЦЧ РАН по адресу: Черноголовка, Институтский проспект, дом № 7.

Кинотеатр «Два луча» — уникальный, здесь будут демонстрироваться фильмы как в цифровом формате, так и на пленке 35 мм. В Доме ученых продолжает работать пленочное кинопроекционное оборудование (Kinoton-50), позволяющее транслировать копии фильмов на традиционном носителе.

Участники торжественной церемонии открытия кинотеатра смогут оценить и возможности двух проекторов, созданных в XX и XXI веках, и скачок в человеческом познании мира и технологиях киноиндустрии: 14 декабря во время открытия кинотеатра «Два луча» состоится демонстрация первого научно-фантастического фильма в истории кинематографа «Путешествие на Луну» (режиссер Жорж Мельес, Франция, 1902 год) на пленке, предоставленной из архива Госфильмофонда РФ.

Также в кинотеатре покажут документальный фильм «Акварель» (режиссер Виктор Косаковский, Великобритании, Германия, Дания, США, 2018 год). Это первый в мире фильм, снятый в формате 96 кадров в секунду, раздвигающий границы кинематографического опыта и технических возможностей. Фильм «Акварель» будет демонстрироваться с помощью лазерного проектора.