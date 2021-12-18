Фильм сняли по мотивам повести подмосковного писателя Чуева

Повесть писателя из Подмосковья Сергея Чуева «Настоящее лето Димки Бобрикова» стала основой для сценария полнометражного художественного фильма для детей. В настоящее время идут работы по озвучиванию картины. На больших экранах лента появится, ориентировочно, весной 2022 года.

«Я считаю, что в России очень мало снимают детское кино, где и дети играют, и история детская, поэтому почему бы и нет. На одном из детских фестивалей мы встретились с Сергеем Чуевым, он мне подарил книгу, а я решил, почему бы не снять фильм», — сказал продюсер Саркис Шакарян.

По словам режиссера Екатерины Савельевой, этот фильм про то, как богатый городской мальчик заключает пари с родителями. Условие — он месяц должен провести в деревне, и весь этот месяц будет показан зрителю. 30 дней в деревне без интернета. Для современных подростков это настоящее испытание. В основу фильма легла повесть подмосковного писателя Сергея Чуева.

Это фильм о настоящей дружбе, о том, как важно держать свое слово и, конечно, о первой любви.

«Я буду играть прекрасного мальчика Колю, который очень интересный и веселый. Это семейный очень интересный фильм про то, что надо всегда признаваться, про то, что надо любить», — рассказал юный актер Арсений Бабешко.

Главный герой понимает, что жизнь может быть куда интереснее вдали от шумного города, гаджетов и лайков. А родители Димки Бобрикова теперь видят сына совсем с другой стороны.

«Что касается моего образа, это роль отца, такого взрослого, мудрого папы, для меня это нелегкая роль, на сопротивление. Потому что я не являюсь отцом, здесь было очень много работы, я прочитал очень много материалов», — признался актер Артур Бабаев.

Согласно условиям пари, родители Димы Бобрикова должны отправить сына в путешествие — в любую точку земного шара. Какое желание загадает главный герой? Обойдемся без спойлеров — узнаете все сами.