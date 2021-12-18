Фильм сняли по мотивам повести подмосковного писателя Чуева
Повесть подмосковного писателя Сергея Чуева «Настоящее лето Димки Бобрикова» стала основой для фильма
Повесть писателя из Подмосковья Сергея Чуева «Настоящее лето Димки Бобрикова» стала основой для сценария полнометражного художественного фильма для детей. В настоящее время идут работы по озвучиванию картины. На больших экранах лента появится, ориентировочно, весной 2022 года.
«Я считаю, что в России очень мало снимают детское кино, где и дети играют, и история детская, поэтому почему бы и нет. На одном из детских фестивалей мы встретились с Сергеем Чуевым, он мне подарил книгу, а я решил, почему бы не снять фильм», — сказал продюсер Саркис Шакарян.
По словам режиссера Екатерины Савельевой, этот фильм про то, как богатый городской мальчик заключает пари с родителями. Условие — он месяц должен провести в деревне, и весь этот месяц будет показан зрителю. 30 дней в деревне без интернета. Для современных подростков это настоящее испытание. В основу фильма легла повесть подмосковного писателя Сергея Чуева.
Это фильм о настоящей дружбе, о том, как важно держать свое слово и, конечно, о первой любви.
«Я буду играть прекрасного мальчика Колю, который очень интересный и веселый. Это семейный очень интересный фильм про то, что надо всегда признаваться, про то, что надо любить», — рассказал юный актер Арсений Бабешко.
Главный герой понимает, что жизнь может быть куда интереснее вдали от шумного города, гаджетов и лайков. А родители Димки Бобрикова теперь видят сына совсем с другой стороны.
«Что касается моего образа, это роль отца, такого взрослого, мудрого папы, для меня это нелегкая роль, на сопротивление. Потому что я не являюсь отцом, здесь было очень много работы, я прочитал очень много материалов», — признался актер Артур Бабаев.
Согласно условиям пари, родители Димы Бобрикова должны отправить сына в путешествие — в любую точку земного шара. Какое желание загадает главный герой? Обойдемся без спойлеров — узнаете все сами.