Подмосковье 26 апреля 2023, 10:22 Фильм про хоккей с Полиной Гагариной и Михаилом Пореченковым в главных ролях снимут в Клину Unsplash

Читать 360tv в

Съемки нового фильма про хоккей начнутся в клинском ледовом дворце имени Валерия Харламова в мае. Это будет история о тренере детской команды, который решил сделать невозможное, чтобы отстоять местный каток.

Главные роли в фильме исполнят Михаил Пореченков и Полина Гагарина. Режиссер — Андрей Булатов.

Реклама

Тренер детской команды по хоккею — известная личность в своем городе. Новость о том, что местный ледовый дворец собираются снести, повергает его в шок. Он начинает бороться за каток, а сделать это можно только одним способом — выиграть взрослый хоккейный турнир. В игру вступают папы воспитанников, которые берут в руки клюшки и выходят на лед защищать арену.

Фильм покажут во всех кинотеатрах России.

Жители Клина смогут принять участие в съемках. Сейчас режиссер и продюсеры ищут болельщиков хоккея для работы в массовых сценах. Нужны мужчины и женщины в возрасте от 20 до 45 лет. Свои качественные фото в хорошем разрешении и контактную нужно отправить на почту trizna.2009@mail.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Сейчас там много мероприятий на майские праздники. Афиша обновляется ежедневно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».