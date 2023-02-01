Подмосковье 01 февраля 2023, 15:18 Фильм «Они сражались за Родину» покажут в кинотеатрах Подмосковья 2 февраля

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Бесплатные кинопоказы фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» проведут в Подмосковье 2 февраля. Акция приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Проект охватывает всю Россию и проводится при поддержке киноконцерна «Мосфильм». В Московской области показы пройдут на 156 площадках 41 городского округа. Ленту можно будет увидеть на больших экранах в кинотеатрах, культурно-досуговых центрах и библиотеках. Вход свободный.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о любых культурных событиях в Подмосковье.

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