01 февраля 2023, 15:18
Фильм «Они сражались за Родину» покажут в кинотеатрах Подмосковья 2 февраля
Бесплатные кинопоказы фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» проведут в Подмосковье 2 февраля. Акция приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве.
Проект охватывает всю Россию и проводится при поддержке киноконцерна «Мосфильм». В Московской области показы пройдут на 156 площадках 41 городского округа. Ленту можно будет увидеть на больших экранах в кинотеатрах, культурно-досуговых центрах и библиотеках. Вход свободный.
Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о любых культурных событиях в Подмосковье.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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