Подмосковье 10 января 2023, 10:52 Фильм «Чебурашка» собрал аншлаги в кинотеатрах Серпухова в новогодние праздники

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В новогодние праздники для жителей Серпухова подготовили обширные развлекательные программы в парках и дворцах культуры города. Однако наибольшим спросом все эти дни пользовался фильм «Чебурашка».

Фильм вернул жителей города в кинотеатры, которые в последнее время были полупустыми. По словам сотрудников, билеты на «Чебурашку» скупаются практически полностью, и поток зрителей не иссякает.

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«Мы сожалеем, что в зале недостаточно мест для такого наплыва зрителей, многие хотят купить билет за несколько часов до сеанса, но к этому времени все распродано», — сообщила директор кинотеатра «Кинолюкс Серпухов» Татьяна Лысова.

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Предпоказы фильма 24 и 25 декабря собрали полные залы. На данный момент в кинотеатре выходит по 10 сеансов в день, в трех залах из четырех. В прокат «Чебурашка» вышел 1 января, его показ будет идти до конца месяца.

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