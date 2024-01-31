Подмосковье 31 января 2024, 15:11 Филипп Науменко стал главой городского округа Реутов Главное управление территориальной политики Московской области

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Филипп Науменко возглавил городской округ Реутов в Подмосковье. Его избрали на заседании Совета депутатов.

Как сообщили в министерстве территориальной политики Подмосковья, Филипп Науменко стал руководителем администрации Реутова по результатам конкурса. Ранее на этой должности был Станислав Каторов, который теперь возглавляет Ленинский округ.

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В декабре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о кадровых изменениях в пяти округах. Они коснулись Жуковского, Реутова, Ленинского округа, Черноголовки и Серпухова.

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