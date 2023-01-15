Подмосковье 15 января 2023, 21:51 Филипп Киркоров выступил на рождественском концерте в Одинцове

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Рождественский концерт на Live Арене в Одинцове открыл своим выступлением российский певец Филипп Киркоров. Артист исполнил для зрителей любимые хиты. Также в этот вечер на подмосковной сцене появились Егор Крид, NЮ, Ольга Серябкина, Егор Шип, Burito и U180.

«Эта сцена построена с большой любовью. И сегодня стала ярким украшением концертной жизни нашей столицы в России. Спасибо, что вы сегодня с нами, в этот вечер и согреваете теплом своих сердец», — обратился Киркоров к зрителям.

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Live Арена оснащена современным акустическим оборудованием. Оно позволяет даже на последних рядах слышать звук так, как будто зритель находится рядом со сценой. Зал рассчитан на 11 тысяч человек.

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Рождественский концерт провели в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

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