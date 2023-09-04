Подмосковье 04 сентября 2023, 16:34 Филимонов заявил, что в Подмосковье ожидается низкая вероятность лесных пожаров в сентябре Комитет лесного хозяйства Московской области

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В сентябре в Московской области ожидается низкая вероятность лесных пожаров. Об этом сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«Осень в Подмосковье началась с лесного пожара, который произошел на территории Шатурского лесничества. Говорить об окончании пожароопасного сезона еще рано, хотя, конечно, вероятность возгораний снизилась. По мнению специалистов, в сентябре на территории Московской области прогнозируется невысокий риск возникновения лесных пожаров», — рассказал Филимонов.

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По его словам, на ликвидацию пожара в Шатуре потребовались силы девяти лесных пожарных и пяти спецмашин.

На этой неделе в лесах Подмосковья ожидаются преимущественно второй и третий классы пожарной опасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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