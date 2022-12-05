Подмосковье 05 декабря 2022, 15:25 Филиалы «Мособлэнерго» в Щелкове и Домодедове стали лучшими по сокращению потерь электроэнергии в 2022 году

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«Мособлэнерго» подвело итоги работы за 10 месяцев 2022 года. Компания передала более 12,16 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, сократив фактические потери до 10,93%.

В целом за 10 месяцев 2022 года «Мособлэнерго» сократило потери электроэнергии почти на 0,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно 10 месяцев 2021 года, полезный отпуск увеличился более чем на 200 миллионов киловатт-часов.

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Самые высокие результаты по выполнению плана потерь электроэнергии показали филиалы компании в Щелковском и Домодедовском округах.

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«Мособлэнерго» ежегодно старается снизить потери электроэнергии. Для этого реализуются различные производственные и инвестиционные программы: проводятся ремонтные работы электросетевого оборудования подстанций, строятся новые и модернизируются старые объекты электросетевого хозяйства. Кроме того, компания регулярно обновляет парк приборов учета электроэнергии.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин, отметил, что в текущем году сетевые компании установили более 32 тысяч приборов учета электроэнергии для индивидуальных жилых домов. Кроме того, силами гарантирующих поставщиков в многоквартирных домах было установлено более 67 тысяч данных приборов.

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