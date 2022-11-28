Подмосковье 28 ноября 2022, 16:02 Филиалы единого расчетного центра в Реутове и Зарайске признаны лучшими в Подмосковье в третьем квартале

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Каждый квартал работа всех управлений МосОблЕИРЦ в Подмосковье оценивается по 10 параметрам. По данным за июль, август и сентябрь лучшими были признаны филиалы «Зарайск» и «Реутов», которые уже получили корпоративные кубки победителей.

«Уверен, большинство жителей Подмосковья хоть раз побывали в одном из 170 офисов МосОблЕИРЦ и видели, что в них есть электронная очередь, пандусы, кулеры с водой, детские уголки. Там работает хорошо подготовленный персонал, который поможет разобраться во всем», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Филиал расчетного центра в Зарайске работает уже больше семи лет. Большинство сотрудников трудятся здесь со дня открытия в 2016 году.

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«У нас сплоченный и очень опытный коллектив, рутины никогда не бывает! Постоянно приходится учиться, развиваться, и это хорошо», — говорит начальник управления МосОблЕИРЦ «Зарайск» Валентина Павлова.

Для филиала в Реутове год выдался непростым. Сотрудникам пришлось переводить всю базу данных в единую систему расчетов, принимать на обслуживание около 40 тысяч новых абонентов. Кубок победителя — заслуженная награда за труды.

«Хорошие показатели в рейтинге — результат ежедневной кропотливой работы. Это большая победа всего коллектива, и я благодарен коллегам за труд и серьезное отношение к делу», — так прокомментировал победу начальник управления МосОблЕИРЦ «Реутов» Максим Коробков.

Также в компании МосОблЕИРЦ назвали регионального лидера рейтинга в третьем квартале года. Им снова стал руководитель направления «Юг» Карэн Папикян. Офисы, работающие под его началом, чаще других становятся победителями корпоративного зачета.

Уже более 40 тысяч жителей Подмосковья отказались от бумажных счетов МосОблЕИРЦ в пользу удобного онлайн сервиса. С декабря жители Ступина и Фрязина тоже смогут получать электронные квитанции за ЖКУ.

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