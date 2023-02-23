Подмосковье 23 февраля 2023, 19:15 Филиал военной академии РВСН в Серпухове отметил день рождения

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В День защитника Отечества филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого в Серпухове отметил день рождения. По этому случаю его воспитанники выстроились на плацу для торжественной церемонии.

«Сегодня мы говорим слова благодарности и вспоминаем о той великой задаче, которую выполняют вооруженные силы, другие силовые структуры в ходе проведения специальной военной операции, защищая право нашей Родины называться Россией», — обратился к личному составу начальник филиала генерал-майор Андрей Морозов.

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В мероприятии поучаствовали ветераны воинской службы, депутат Госдумы Александр Коган и представители духовенства.

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«У нас с этим военным вузом тесные связи: встречались здесь с бойцами, которые проходили боевое слаживание, несколько раз передавали им необходимое снаряжение и технику», — заявил Александр Коган.

В качестве подарка он привез квадрокоптер. Также депутат Госдумы посетил жен и матерей мобилизованных, которые организовали сбор гуманитарной помощи для участников СВО и сами начали отвозить его на передовую. Они объединились в организацию «Мы ваш тыл».

«Дело в том, что мы сюда пришли, и это наша отдушина, потому что, когда ты делаешь это дело, ты понимаешь, что твоя душа получает такой заряд, такую энергию. Ты понимаешь, что сын рядом с тобой, что его друзья рядом с тобой», — рассказала мама мобилизованного Юлия Скачек.

Сейчас женщины возвращаются из четвертой по счету поездки. По этой причине руководитель организации Анастасия Токтаева пообщалась с Александром Коганом по видеосвязи.

«Они знают все проблемы ребят, которые находятся „на ленточке“, и готовы выполнять свой долг, делать все для того, чтобы победа была уже не за горами», — пояснил парламентарий.

Александр Коган ранее помогал организации со сборами на оборудование. На эту встречу, помимо цветов, он привез топливную карту. Теперь активистки смогут заниматься сбором и не думать о горючем.

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