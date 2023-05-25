Подмосковье 25 мая 2023, 11:38 Филиал Центра профилактики и борьбы со СПИДом построили в Котельниках Главгосстройнадзор МО

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Филиал Центра профилактики и борьбы со СПИДом построили в Котельниках. Здание получило заключение о соответствии Главгосстройнадзора Подмосковья.

Объект начали строить в третьем квартале прошлого года за счет бюджета региона. Площадь трехэтажного здания превысила 4,9 тысячи квадратных метров. Там обустроят амбулаторно-поликлинические отделения для взрослых и детей, диагностическую лабораторию, кабинеты врачей с процедурными и другие помещения.

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Учреждение рассчитано на 360 посещений в смену. На территории обустроили парковку, игровую зону и место для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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