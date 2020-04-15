Филиал Наро-Фоминской больницы перепрофилируют. Там примут сто человек с COVID-19

На переоборудование помещений отвели всего десять дней. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас в стационаре завершают монтаж лифтов, вентиляции и системы подачи медицинских газов. Работники приступили к последним шагам по установке камер видеонаблюдения. Идет отделка помещений.

Это здание общей площадью свыше четырех тысяч квадратных метров. Новый инфекционный центр оснастят современным медицинским оборудованием. В первую очередь это аппараты искусственной вентиляции легких.

В апреле инфекционные отделения развернут еще в Подольске, Жуковском, Звенигороде, Талдоме, Егорьевске, Солнечногорске. За короткие сроки область получит медицинские учреждения, специально оборудованные для диагностики и лечения COVID-19.

За последние сутки в России выявлено еще 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Инфекция распространилась уже по всем регионам.

Свободной от нее сейчас осталась лишь Республика Алтай, где с середины марта действует режим повышенной готовности. А 5 апреля регион приостановил авиасообщение с Москвой.