Подмосковье 27 июля 2023, 15:08 Филиал «Мострансавто» в Химках получил еще 19 новых автобусов Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Филиал «Мострансавто» в Химках получил 19 новых НеФАЗов и ЛиАЗов. Автобусы будут обслуживать маршруты с большим пассажиропотоком.

Автобусы большого класса вместимости марки НеФАЗ и среднего — ЛиАЗ имеют расширенный функционал. Там есть бесконтактная оплата проезда, климат-контроль и электронные маршрутоуказатели. Во время остановки кузов наклоняется в сторону дверей для удобства пассажиров.

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Кроме того, для маломобильных граждан в автобусах есть места с подставкой для инвалидной коляски. Они оснащены кнопкой для связи с водителем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения рассказал, что свыше восьми тысяч транспортных средств обслуживают жителей и гостей Подмосковья каждый день.

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