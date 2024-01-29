Подмосковье 29 января 2024, 15:35 Филиал «Мострансавто» в Долгопрудном получил 16 новых автобусов «Мострансавто»

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Филиал «Мострансавто» в Долгопрудном пополнил свой автопарк 16 новыми автобусами ЛиАЗ-4292 среднего класса вместимости. С конца прошлого года филиал суммарно получил 19 транспортных средств.

Новые автобусы будут эксплуатироваться на маршруте № 368, который проходит от станции МЦД «Долгопрудная» до станции метро «Ховрино» в Москве. Кроме того, в ближайшем будущем филиал пополнится еще тремя автобуса ЛиАЗ, которые будут работать на маршруте № 21 от Лобни (микрорайон «Южный») до аэропорта Шереметьево.

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Транспортные средства обладают рядом современных технологических решений, включая системы климат-контроля, видеонаблюдения, электронные рейсоуказатели, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетки для зарядки мобильных устройств. Они также оснащены системой «книлинг» для улучшения посадки и высадки пассажиров на остановках.

«Мострансавто»

Для комфорта пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены механические аппарели и специальное место с креплениями для инвалидных колясок, а также кнопка связи с водителем. Каждый автобус ЛиАЗ-4292 вмещает до 72 пассажиров и имеет отдельное место для собаки-поводыря. Салон автобуса выполнен с учетом современных эргономических требований.

Кроме того, оборудованы регулируемые спинки сидений водителей, а также их пневмоподвеска и подогрев, что помогает снизить утомляемость и сохранить концентрацию на дороге.

Во всех автобусах Мострансавто пассажиры могут оплатить проезд с помощью бесконтактных банковских карт, а также карт «Стрелка» и «Тройка».

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