Подмосковье 22 февраля 2023, 16:08 Филиал «Мособлэнерго» в Павловском Посаде отремонтировал свыше 46 километров ЛЭП за год

Читать 360tv в

Павлово-Посадский филиал Мособлэнерго отремонтировал 46,6 км воздушных и кабельных линий электропередачи в 2022 году. Эти показатели на 15,7 километра больше, по сравнению с 2021 годом.

Филиал «Мособлэнерго» в Павловском Посаде обслуживает сети на территории Павловского Посада, Егорьевска, Орехово-Зуева, Ликино-Дулева, Шатуры, Рошаля, Электрогорска и Электростали. За год компания провела все необходимые мероприятия на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. Так, на 20 объектах было отремонтировано электрооборудование, на 27 — приведены в порядок строительные части зданий.

Реклама

Работы были выполнены по программе капремонта. Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что компания выполнила несколько задач: повысила качество и надежность электроснабжения потребителей, а также обеспечила безопасную эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».