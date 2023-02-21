Подмосковье 21 февраля 2023, 18:53 Филиал МГТУ имени Баумана в Дмитрове запустит производство высокочистого неона

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Сотрудники учебно-экспериментального центра филиала МГТУ имени Баумана в Дмитрове запустят производство высокочистого неона. Его будут использовать для нужд отечественной микроэлектроники. Данное поручение дало правительство России.

«После запуска нового производства бауманская установка полностью обеспечит российскую микроэлектронную промышленность высокочистым неоном», — сообщил директор филиала МГТУ имени Баумана Михаил Тимофеев.

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Раньше доля российского неона на мировом рынке составляла около 1%, теперь ожидается, что она будет эквивалентна 10% глобального рынка. В филиале запустят мелкосерийное производство компонента для изготовления полупроводников. Комплекс будет работать на отечественных ресурсах неоно-гелиевой смеси, которые вырабатываются на воздухоразделительных установках металлургов.

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