Подмосковье 31 марта 2023, 11:56 Филиал МГСУ в Мытищах отметил 60-летие

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Филиал Московского государственного строительного университета в Мытищах отметил 60-летие. Поздравил студентов с юбилеем вуза министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Студенты на встрече с министром узнали о возможностях стажировки, востребованных специальностях в строительной сфере и о необходимых навыках для молодого специалиста.

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«Я ориентируюсь на их импульс, их посыл. <…> Впоследствии пытаюсь сгруппировать какую-то рабочую позицию и реализовывать у себя на площадке», — рассказал студентам министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

После беседы со студентами министр сделал памятную фотографию к юбилею филиала строительного вуза.

Затем прошла экскурсия по лабораториям, где испытывают прочность асфальтного покрытия и огнеупорность строительных материалов.

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