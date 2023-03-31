31 марта 2023, 11:56
Филиал МГСУ в Мытищах отметил 60-летие
Филиал Московского государственного строительного университета в Мытищах отметил 60-летие. Поздравил студентов с юбилеем вуза министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
Студенты на встрече с министром узнали о возможностях стажировки, востребованных специальностях в строительной сфере и о необходимых навыках для молодого специалиста.
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«Я ориентируюсь на их импульс, их посыл. <…> Впоследствии пытаюсь сгруппировать какую-то рабочую позицию и реализовывать у себя на площадке», — рассказал студентам министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
После беседы со студентами министр сделал памятную фотографию к юбилею филиала строительного вуза.
Затем прошла экскурсия по лабораториям, где испытывают прочность асфальтного покрытия и огнеупорность строительных материалов.
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