15 сентября 2023, 03:30
Филиал ДЕЗ открыли в деревне Голубое
В деревне Голубое Солнечногорского округа открыли филиал ДЕЗ. Об этом жители попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в целях изменить подход к организации уборки территории.
Сейчас за порядком в деревне следит 21 дворник и шесть трактористов. К зиме штат усилят еще девятью рабочими. По словам главы округа Константина Михалькова, специалисты отвечают также и за территориальное управление Андреевка.
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«Хочу поблагодарить жителей Андреевки за активную жизненную позицию. Опираясь на их мнение, мы можем корректировать свою работу. Для этого каждый месяц проводим рабочую группу с привлечением всех профильных подразделений округа», — отметил Михальков.
Специалисты Главного управления содержания территорий Московской области составили график уборки в Андреевке и Голубом до конца октября. Ознакомиться с расписанием можно на сайте администрации округа.
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Благоустройство
Солнечногорск
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