«Фиксики» научат детей Подмосковья безопасности на дорогах

Информационный проект о детской безопасности на дорогах запустили в Московской области. Для самых маленьких жителей Подмосковья сняли мультфильм «Фиксики — Гироскутер», после просмотра которого дети смогут многому научить и своих родителей.

Новый проект призван снизить аварийность с участием детей на дорогах. Правительство Московской области запустило проект совместно с региональным ГИБДД.

Очень важно научить детей безопасно использовать современные средства передвижения, и при этом знания нужно преподносить в доступной для них форме, отметила министр правительства Подмосковья по информационной политики Анастасия Звягина.

Сегодня у детей популярны самокаты, гироскутеры, сигвеи и другие средства передвижения. И о том, как ими пользоваться, дети узнают из мультфильма «Фиксики — Гироскутер». Он будет доступен на YouTube и других онлайн-платформах уже 10 сентября. В дальнейшем мультик покажут и по телевидению. Планируется выпуск и других серий «Фиксиков», посвященных правилам безопасности на дорогах.