Подмосковье 23 декабря 2022, 16:08 Фигуристы из Подмосковья завоевали золото и бронзу на чемпионате России в Красноярске

Читать 360tv в

Свой первый титул чемпионки России завоевала подмосковная фигуристка Елизавета Худайбердиева в паре с Егором Базиным. Другая пара - Елизавета Пасечник и Максим Некрасов - завоевала бронзу в танцах на льду.

Реклама

Тандем Елизаветы Худайбердиевой с Егором Базиным сразу был фаворитом чемпионата. Даже с падением Елизаветы во время вращения по сумме баллов фигуристы опередили соперников и уверенно завоевали титулы чемпионов России в танцах на льду. Это первое чемпионство для 20-летнейХудайбердиевой, которая имеет в своей копилке серебро и бронзу юниорских соревнований. В паре с Базиным из Тольятти она выступает уже два года.

Медалистами соревнований в Красноярске стали также Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. Они получили бронзовые медали в танцах на льду.

Спортсменов и тренерский штаб поздравил с высоким достижением министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Недавно губернатор Андрей Воробьев побывал на отремонтированном спортивном комплексе «Трудовые резервы» в Мытищах. После 15 лет простаивания в нем вновь заработали секции борьбы, гимнастики и хореографии.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».