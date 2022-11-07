Фигуристы из Подмосковья выиграли две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 17:35 Фигуристы из Подмосковья выиграли две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях

Читать 360tv в

Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Идель-2022» памяти заслуженного тренера России Г. С. Тарасова завершились в Казани. Спортсмены из Подмосковья завоевали две бронзовые медали, рассказали в Минспорта региона.

Третье место среди мужчин взял подмосковный фигурист Иван Попов. Вторую бронзовую медаль завоевала пара Елизаветы Пасечник и Максима Некрасова.

Реклама

Состязания прошли с 2 по 7 ноября. Второй этап состоится в Москве с 11 по 14 ноября.

Реклама