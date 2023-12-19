Подмосковье 19 декабря 2023, 14:30 Фигуристы из Одинцова стали победителями соревнований «Кубок Дружбы» в Минске Unsplash

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Юные фигуристы из Одинцова успешно выступили на соревнованиях «Кубок Дружбы» в Минске. Четверо ребят стали победителями турнира.

Международный турнир проходил в столице Белоруссии с 6 по 9 декабря. Одинцовские спортсмены показали высокие результаты.

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«Наши юные танцоры на льду показали очень хороший результат. Победителями стали Кира Старчиков и Иван Скорых — 3-ий спортивный разряд, Александра Зотова и Максим Абрамов — 2-й спортивный разряд», — рассказал директор спортшколы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

Подготовила ребят к соревнованиям тренер Ксения Конкина.

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