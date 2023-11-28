Подмосковье 28 ноября 2023, 15:51 Фигуристки из Химок выиграли 2 медали на соревнованиях Российской любительской лиги Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Варвара Москвичева и Далита Нафанайлова из Химок выиграли две медали на соревнованиях Российской любительской лиги по фигурному катанию. Участие в состязаниях приняли юные спортсмены со всего Подмосковья.

Варвара Москвичева и Далита Нафанайлова выиграли серебро и золото турнира. Фигуристки из Химок регулярно занимают призовые места в первенствах Москвы и области.

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«Девочки справились со всеми обязательными элементами соревновательной программы, катались с настроением, и как результат — призовые места! Для Далиты Нафанайловой это первый призовой старт в спортивном сезоне. Будем работать дальше на результат!» — поделилась тренер школы по зимним видам спорта Варвара Ерохина.

Сейчас спортсменки готовятся к предстоящим выступлениям в новом спортивном сезоне.

«Мы гордимся нашими юными фигуристками и желаем им только побед и успеха. Фигурное катание — один из самых ярких и зрелищных видов спорта, который набирает в Химках все большую популярность. <…> При поддержке губернатора Андрея Воробьева и главы Дмитрия Волошина в округе открываются новые спортивные центры и тренажерные площадки», — рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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