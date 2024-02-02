Подмосковье 02 февраля 2024, 12:19 Фигурист Максим Ковтун провел мастер-класс для детей в Ногинске Телеканал «360»

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Четырехкратный чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы Максим Ковтун провел тренировку для воспитанниц секции фигурного катания. Занятие провели на «Ледовой арене» в Ногинске.

На лед вместе с именитым спортсменом вышли 15 юных фигуристок. В течение четырех часов девочки осваивали новые техники катания и отрабатывали специальные элементы. Приглашение спортсмена было личной инициативой их тренера Тамары Алехиной.

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«[Это нужно] для подготовки ребят, для освоения каких-то базовых навыков. Чтобы они были заинтересованы, еще больше занимались, старались, мотивировались», — рассказала кандидат в мастера спорта Тамара Алехина.

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Тренировка прошла продуктивно. Вскоре фигуристок ждут новые соревнования — 3 февраля девочки поедут в Ивантеевку.

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