02 февраля 2024, 12:19
Фигурист Максим Ковтун провел мастер-класс для детей в Ногинске
Четырехкратный чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы Максим Ковтун провел тренировку для воспитанниц секции фигурного катания. Занятие провели на «Ледовой арене» в Ногинске.
На лед вместе с именитым спортсменом вышли 15 юных фигуристок. В течение четырех часов девочки осваивали новые техники катания и отрабатывали специальные элементы. Приглашение спортсмена было личной инициативой их тренера Тамары Алехиной.
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«[Это нужно] для подготовки ребят, для освоения каких-то базовых навыков. Чтобы они были заинтересованы, еще больше занимались, старались, мотивировались», — рассказала кандидат в мастера спорта Тамара Алехина.
Тренировка прошла продуктивно. Вскоре фигуристок ждут новые соревнования — 3 февраля девочки поедут в Ивантеевку.
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