Фетисов возглавил общественный совет при Комитете лесного хозяйства в Подмосковье

На базе Комитета лесного хозяйства Московской области создали общественный совет. Его возглавил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Создание совета позволит продуктивно вести диалог с жителями региона, которых представляют общественники и общественные организации. На первом заседании общественного совета Комлесхоза председателем выбран Вячеслав Фетисов — яркий общественный деятель, депутат Государственной думы от Московской области, активно работающий по природоохранной повестке на самом высоком уровне», — сказал зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Вячеслав Фетисов отметил, что нужно создать такой формат взаимодействия, который будет помогать тем, кто решает лесные вопросы.

«Формирование такой площадки для обсуждения самых актуальных вопросов, в которых участвуют как специалисты лесной отрасли, так и неравнодушные жители региона, позволяет найти новые подходы, компромиссы, разъяснить и придумать совместные проекты. Мы собрались для формирования нового вектора взаимодействия, для сотрудничества и создания единой команды», — сказал председатель Комлесхоза Московской области Олег Баженов.

В совет вошли представители общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии, АНО «Экологиум», Центрального совета ветеранов МЧС России, общественного объединения «Лиза Алерт», института лесоведения РАН, регионального штаба движения «Юнармия», общественной организации «Российское общество лесоводов», «FSC» России, глэмпинга «Под небом» и другие.

На первом заседании совета обсудили вопросы экологического просвещения молодежи в рамках проекта «Школьные лесничества», вопросы охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также взаимодействие общественных лесных инспекторов с ведомствами.