Фетисов назвал школы Подмосковья одними из лучших в мире

Общеобразовательные школы Подмосковья являются одними из лучших в мире. Об этом «360» заявил депутат Госдумы от Московской области Вячеслав Фетисов.

«Могу сказать, что школы, которые строятся в Московской области, одни из лучших в мире. Я долгое время играл в США и понимаю, о чем я говорю. И по инфраструктуре, и по удобству, и по оснащенности», — отметил Фетисов.

Он добавил, что сейчас в общеобразовательных школах есть и по два спортивных зала и стадион. По словам депутата, сейчас наблюдается начальный этап создания школьного спорта, как основы для развития спорта в целом.

«Здесь у нас появились школы, которые на самом деле отвечают самым современным требованиям», — отметил он.

Фетисов подчеркнул, что сейчас требует совершенно другого подхода студенческий спорт. В любом крупном международном университете спортивные комплексы находятся на уровне олимпийских стандартов.

«Это то, к чему мы должны прийти, вовлекая детей в спорт с дошкольного возраста. Потом это нужно развивать во время учебы в школе», — сказал депутат.

Он отметил, что сейчас для этого в Подмосковье создается инфраструктура, отвечающая самым высоким мировым стандартам.