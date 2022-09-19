Фестивать «Лапоть&Валенок» прошел в парке Раздолье в Одинцове | 360°

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Фестивать «Лапоть&Валенок» прошел в парке Раздолье в Одинцове

Подмосковье

19 сентября 2022, 21:44

Фестивать «Лапоть&Валенок» прошел в парке Раздолье в Одинцове

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Зажигательные танцы, игра на музыкальных инструментах и уличные гуляния — в парке Раздолье прошел фестиваль «Лапоть&Валенок». Участниками мероприятия стали представители разных народов. На празднике выступили как местные артисты, так и гости из Армении, Таджикистана и Узбекистана.

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«Конечно же, мы понимаем, что в парке гуляют всей семьей. Поэтому у нас широко представлены мастера. Такие вот остановочки, площадки — их 10 по всему парку разбросано, они предлагают ярмарку народных талантов. Это и гончарное искусство, это лепка, это художественное искусство, это поделки», — рассказала организатор фестиваля Ольга Кобецкая.

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Телеканал "360"

Для тех, кто хотел попробовать себя в том или ином ремесле, проводили различные мастер-классы. Также для участников фестиваля работала тематическая ярмарка.

Телеканал "360"

Телеканал "360"

Фестиваль проходит два раза в год. Следующий праздник народного творчества пройдет уже этой зимой. Вход для гостей свободный, а желающим принять участие нужно лишь оставить заявку на сайте организатора мероприятия.

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