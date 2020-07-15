Фестивалю «Русский мир» быть. Обратный отсчет времени до его открытия начался в Сергиевом Посаде

Ежегодно фестиваль собирает в Подмосковье по несколько тысяч человек со всей страны. Гости не только участвуют в старинных спортивных играх, но и ощущают эпоху Древней Руси. А главные покровители здесь — Сергий Радонежский и Александр Невский.

Иконы именно с их изображениями сегодня освятили в Троице-Сергиевой лавре. В честь 780-летия Невской битвы там состоялся молебен. Важность отметил секретарь общественного движения «Русский мир» Дмитрий Сагал.

Сегодня обратились к Сергию Радонежскому и Александру Невскому с молитвами. И, конечно, все это связано с нашим движением, с нашими фестивалями, которые проходят по территории всей страны. Началось все в Сергиевом Посаде — в центре православного мира, у стен Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Сагал.

За стенами Троице-Сергиевой лавры — Благовещенское поле. Там традиционно проводят фестиваль. В следующем году он пройдет в Переславле-Залесском — на родине Александра Невского.

Сегодня в Сергиевом Посаде совершили авиаперелет со знаменем общественного движения «Русский мир». Именно так участники отметили историческую важность фигуры Невского и запустили обратный отсчет до начала IV фестиваля.

Стяг «Русского мира» доставили в Переславль-Залесский. Там, на Александровой горе, планируют установить памятник Невскому. А в следующем году тематику фестиваля приурочат к 800-летию великого полководца.