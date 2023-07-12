12 июля 2023, 08:52
Фестивали туризма и творчества пройдут в Воскресенске летом
Проект «Лето в Подмосковье» реализуют в Воскресенске. Он объединяет в себе мероприятия различных форматов для взрослых и детей. Так, в округе проведут несколько фестивалей туризма и творчества.
Гостей и жителей Воскресенска приглашают на праздники сел и деревень, молодежный фестиваль ZolotovoFest и ежегодный фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо» в усадьбе Кривякино.
Также можно отдохнуть в конных клубах и в парке усадьбы Кривякино. Он вошел в топ лучших мест для прогулок по версии областного туристического портала Welcome.mosreg.ru. Туристов приглашают осмотреть округ с высоты птичьего полета на автожирах и самолетах Cessna в авиацентре «Воскресенск».
Кроме того, можно искупаться и позагорать на озере Невест в деревне Ильино, Белом и Островном озерах в городе Белоозерском, Парковом пруду в поселке Хорлово, Светлом озере в микрорайоне Лопатинском, а также на реке Семиславке со стороны Московской улицы в Воскресенске и на озере Голубом в деревне Золотово.
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Фестивали
Воскресенск
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