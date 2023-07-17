Подмосковье 17 июля 2023, 10:05 Фестивали танцев и народных ремесел прошли в Одинцовском округе пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Фестивали танцев, музыки и народных ремесел прошли в Одинцовском округе с начала лета. Жители смогли увидеть танцевальные баттлы и познакомиться с работами мастеров, изготавливающих русские народные музыкальные инструменты.

Сезон летних фестивалей в Подмосковье в самом разгаре.

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«Мы традиционно готовим насыщенную и интересную программу мероприятий, которая затронет каждый город Подмосковья. Во-первых, это крупные музыкальные, театральные, гастрономические фестивали, которые стали визитными карточками территорий и всего региона. И второе приоритетное направление „Лета в Подмосковье“ — это культурная афиша и наполнение парков. В парки люди приходят не только за зеленью и свежим воздухом, но и за хорошим настроением, интересным досугом», — поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, в Звенигороде к фестивалю «Звенящая струна» подошли с размахом. Всем желающим предоставили возможность увидеть изделия местных мастеров в Звенигородском манеже. Там собрали 30 музыкальных инструментов: балалайки, гитары, домры и мандолины.

Сам Звенигород стал огромной концертной площадкой. На протяжении двух дней фестиваля на импровизированных сценах звучала народная музыка.

Другим значимым событием округа стал фестиваль «Город танцует в парках». В парке имени Ларисы Лазутиной для танцоров создали максимально комфортные условия: ламинированный пол на сцене, освещение и заряженная атмосфера.

«Фестиваль большой. Охватывает больше 30 разных площадок. Весь фестиваль располагается на любезно предоставленных нам площадках парков Подмосковья», — рассказал художественный руководитель проекта «Город танцует в парках», хореограф Егор Дружинин.

Второй этап фестиваля стартует 19 августа и продлится до 2 сентября. Побороться за победу смогут как профессионалы, так и любители. Информацию о фестивалях, мероприятиях, культурных событиях и туристических маршрутах в Московской области можно получить на сайте welcome.mosreg.ru.

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