Подмосковье 20 июня 2023, 10:55 Фестиваль «Звенящая струна» прошел на родине промысла по производству музыкальных инструментов в Одинцове

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Фестиваль «Звенящая струна» прошел к 465-летию деревни Шихово в Звенигороде. На родине старинного промысла по производству струнных музыкальных инструментов жителей Одинцовского округа ждал концерт и ярмарка.

Цель фестиваля — возрождение Шиховской фабрики музыкальных инструментов. Уже несколько столетий лучшие мастера передают свои знания из поколения в поколение. Сейчас тех, кто продолжает дело предков — не так много.

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Возможность увидеть изделия местных мастеров желающим предоставили в Звенигородском манеже. Здесь собрали 30 предметов — балалайки, гитары, домры и мандолины. Все предметы с богатой историей — некоторым уже несколько веков. Также работала ярмарка народно-художественных промыслов.

Звенигород стал огромной концертной площадкой. На протяжении двух дней фестиваля на импровизированных сценах звучала народная музыка, звуки струнных и щипковых инструментов. Под фольклорные мотивы многочисленные гости танцевали, участвовали в играх и даже попробовали свои силы в частушечном баттле.

Завершился фестиваль праздничным концертом. На сцене культурного центра имени Любови Орловой участников наградили дипломами и вручили памятные подарки.

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