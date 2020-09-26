Фестиваль «Золотая осень» в Котельниках открыл соревнования по верховой езде

Фестиваль «Золотая осень» стартовал в городском округе Котельники. Дети с особенностями в развитии соревнуются в верховой езде.

В 2020 году в фестивале участвуют 200 ребят со всей Московской области. Среди них и Ульяна, которая три года занимается верховой ездой в Котельниках. На мероприятии девочка впервые встретилась с лошадью по кличке Прихожанин. Она гладит животное и знает, как найти подход к любому жеребцу — с помощью сахара.

Диагнозы Ульяны - ДЦП и дизартрия — нарушение речи. Однако после общения с лошадьми она начала охотнее и лучше разговаривать. Терапия с лошадьми укрепляет спину и улучшает речь.

В этот раз Ульяна получает бронзовую медаль, памятный кубок, почетную грамоту и подарки. Это первое призовое место для девочки.

Фестиваль «Золотая осень» проходит в Котельниках в 15-й раз.

Юным участникам есть с кого брать пример.

«Здесь они ведут активный образ жизни со своими сверстниками, они всегда на спортивной площадке, всегда видят чемпионов, в том числе и Паралимпийских игр, тренируются вместе с ними, это дорогого стоит», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы: строго соблюдаются все санитарные нормы, выдаются бесплатные маски, установлены санитайзеры.

Для юных участников фестиваля подготовили мастер-классы, а команда джигитовки представила фееричное выступление. Ребята могут также пообщаться с животными.

Фестиваль «Золотая осень» поддерживают правительство Московской области, представители бизнеса и благотворительные фонды.