Фестиваль «Живи по-русски» прошел в Дмитровском городском округе | 360°

Подмосковье 06 ноября 2022, 18:50 Фестиваль «Живи по-русски» прошел в Дмитровском городском округе

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День народного единства в Дмитровском городском округе отметили фестивалем «Живи по-русски». Мероприятие прошло в рамках проекта «Моя земля. Моя Россия».

Региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» Подмосковья, АНО «Мой выбор» и Московский крестьянский союз стали организаторами фестиваля «Живи по-русски» в Дмитровском городском округе. Организаторы называют главной задачей мероприятия популяризацию народной культуры и традиций, а также увековечение памяти отечественных героев — многонационального русского народа, вставшего на защиту Родины.

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На базе крестьянского фермерского хозяйства «Свободный труд» участники акции и школьники Дмитровского городского округа заложили яблоневую Аллею героев в память подмосковных героев Великой Отечественной войны.

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Гости праздника смогли принять участие в мастер-классах по росписи игрушек и сыроварению, экскурсиях по ферме. Кроме того, для гостей фестиваля организовали полевая кухня.

«4 ноября 1612 года вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским на защиту столицы поднялся народ с земли. Народное ополчение освободило Москву. Спустя три столетия наш многонациональный народ вновь поднялся на защиту Родины — единым строем. Победу ковали и на фронте, и в тылу», — отметил руководитель регионального отделения Бессмертного полка России, член Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.

Проект «Моя земля. Моя Россия» реализует АНО «Мой Выбор» при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, Бессмертного полка России в Московской области, Президентского фонда культурных инициатив, Московского крестьянского союза и других организаций.